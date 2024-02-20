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مختص: الخُلع ضرورة وظاهرة صحية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - اعتبر الدكتور محمد السيف، أستاذ الدراسات الاجتماعية، أن الخُلع وفسخ عقد النكاح، ضرورة وظاهرة صحية.

وقال السيف خلال برنامج في الصور: “الخلع ضرورة وظاهرة صحية في هذه الفترة، في بعض الزيجات اللي يقدم على الخلع كان ضحية ثقافة وقوامة متسلطة ووصاية متشددة “.

وأضاف: “قديما الحقوق لم تكن متبادلة كانت في مصلحة الرجل، وكانت الزوجة تصبر على جميع انحرافات الزوج سواء تعنيف أو غيرها وعدم التزامه بالقيم في حين إنها مطالبة بالعفة والالتزام بالقيم”.

وتابع: “بالعكس اللي صار هذا رسالة للجيل الجاي إذا ما كنت تتحمل مسؤولية الزواج لا تتزوج”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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