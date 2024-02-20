شكرا لمتابعة خبر عن مختص: الخُلع ضرورة وظاهرة صحية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتبر الدكتور محمد السيف، أستاذ الدراسات الاجتماعية، أن الخُلع وفسخ عقد النكاح، ضرورة وظاهرة صحية.

وقال السيف خلال برنامج في الصور: “الخلع ضرورة وظاهرة صحية في هذه الفترة، في بعض الزيجات اللي يقدم على الخلع كان ضحية ثقافة وقوامة متسلطة ووصاية متشددة “.

وأضاف: “قديما الحقوق لم تكن متبادلة كانت في مصلحة الرجل، وكانت الزوجة تصبر على جميع انحرافات الزوج سواء تعنيف أو غيرها وعدم التزامه بالقيم في حين إنها مطالبة بالعفة والالتزام بالقيم”.

وتابع: “بالعكس اللي صار هذا رسالة للجيل الجاي إذا ما كنت تتحمل مسؤولية الزواج لا تتزوج”.