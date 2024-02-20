إعادة تأهيل المراعي المتدهورة بتقنيات حصاد الأمطار

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وأطلق المركز مشروع دراسة مواقع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار في عدد من المناطق تشمل 3 أقاليم مناخية أساسية (المناخ القاري والمناخ الساحلي والمناخ الجبلي)، حدد خلالها عددا من الأماكن المختارة للتنفيذ، هي: موقع شعيب أبوفحيحيل في ثادق بمنطقة الرياض، ومراعي الصهوة بالمدينة المنورة، ومواقع بالدرع العربي بالقصيم، ووادي الليث في مكة المكرمة، والعمارية والتمريات بالجوف، وحوض الحماد السعودي في الحدود الشمالية، ومراعي بيشة بعسير، ومراعي حائل، وفياض شرق الصمان في المنطقة الشرقية.
ويتضمن المشروع دراسة مواقع تنفيذ التقنيات، التي بموجبها تم تحديد المناطق المستهدفة والتقنيات المناسبة والملائمة لحصاد المياه، وتحديد الأنشطة اللازمة تبعا لأقاليم البيئية المختلفة، والطبيعة الفيزيائية والجغرافية لكل منطقة.
نظام حصاد مياه الأمطار:
- تقنية تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار.
- بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها.
- إعادة استخدامها عند الحاجة إليها.
- استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في حسابها.
- المستجمع المائي.
- تقنية تخزين المياه.
- المنطقة المستهدفة بالتنمية.
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