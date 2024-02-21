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شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية الإعلام" تتسلم الرخصة المهنية لمنشأة تدريبية غير ربحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت أكاديمية الإعلام السعودية في وزارة الإعلام على الرخصة المهنية مساء اليوم الثلاثاء، من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمنشأة تدريبية غير ربحية، وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات غير ربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والموافقة على بدء مزاولة أنشطتها التدريبية.
جاء ذلك إثر توقيع وزارة الإعلام ممثلة بأكاديمية الإعلام السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة كليات التميز بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي إطار دعم التوجهات الاستراتيجية للأكاديمية في مجالات تدريب وتأهيل الإعلاميين.
وذلك ضمن فعاليات الجهات المشاركة في المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة.
وأكد م. خالد زين العابدين، أهمية تعزيز هذا النوع من الشراكات مع القطاعات والشركات الواعدة في المملكة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الأكاديمية في تمكين المواهب المتخصصة في مجال الإعلام والإعلان الرقمي.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتأهيل وتنمية القدرات البشرية في جميع المجالات، وتوجيهات وزير الإعلام وحرصه ومتابعته لإحداث نقلة نوعية في القطاع الإعلامي.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تفعيل دور الأكاديمية، الذي يسعى إلى التركيز على التدريب والتطوير وتأهيل الكفاءات بجودة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك إثر توقيع وزارة الإعلام ممثلة بأكاديمية الإعلام السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة كليات التميز بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي إطار دعم التوجهات الاستراتيجية للأكاديمية في مجالات تدريب وتأهيل الإعلاميين.
وذلك ضمن فعاليات الجهات المشاركة في المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة.
تفعيل التعاون المشتركوتهدف المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية م. خالد عابدين زين العابدين، والرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز م. أيمن مصطفى آل عبدالله، إلى تفعيل التعاون المشترك وتحديد مجالات التكامل فيما بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع، وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة، وتأهيلها مع توفير الدعم في هذا المجال الواعد.
وأكد م. خالد زين العابدين، أهمية تعزيز هذا النوع من الشراكات مع القطاعات والشركات الواعدة في المملكة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الأكاديمية في تمكين المواهب المتخصصة في مجال الإعلام والإعلان الرقمي.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتأهيل وتنمية القدرات البشرية في جميع المجالات، وتوجيهات وزير الإعلام وحرصه ومتابعته لإحداث نقلة نوعية في القطاع الإعلامي.
بناء شراكة استراتيجيةووصف م. أيمن آل عبدالله هذه الخطوة بأنها مثال رائد لبناء شراكة استراتيجية في التدريب مع قطاعات الأعمال المختلفة لتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تفعيل دور الأكاديمية، الذي يسعى إلى التركيز على التدريب والتطوير وتأهيل الكفاءات بجودة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.