شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0للتفاصيل https://t.co/Yt3vYL3Al6 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bwJv9Eq1PN— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 20, 2024
للتفاصيل https://t.co/Yt3vYL3Al6 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bwJv9Eq1PN