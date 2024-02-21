شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.