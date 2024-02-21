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الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0

للتفاصيل https://t.co/Yt3vYL3Al6 #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bwJv9Eq1PN— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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