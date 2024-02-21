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تراند اليوم : شاهد.. إطلالة مشهورة سناب "غناتي القحطاني" للاحتفال بيوم التأسيس

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو إطلالة مشهورة سناب شات غناتي القحطاني للاحتفال بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو غناتي القحطاني، وهي ترتدي الزي السعودي التراثي، وتركب السيارة وتستعد لقيادتها.

الجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام..

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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