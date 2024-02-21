4 مئوية.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة

رياح مثيرة للأتربة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.



ورجح التقرير استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.