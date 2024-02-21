شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مئوية.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 4 مئوية.
وحسب المركز الوطني للأرصاد، جاءت القريات وتبوك في المرتبة الثانية وسجلتا 5 درجات مئوية، بينما سجلت سكاكا 6 درجات مئوية في المرتبة الثالثة.
وحسب المركز الوطني للأرصاد، جاءت القريات وتبوك في المرتبة الثانية وسجلتا 5 درجات مئوية، بينما سجلت سكاكا 6 درجات مئوية في المرتبة الثالثة.
رياح مثيرة للأتربة
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.
ورجح التقرير استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.