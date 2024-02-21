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4 مئوية.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 4 مئوية.
وحسب المركز الوطني للأرصاد، جاءت القريات وتبوك في المرتبة الثانية وسجلتا 5 درجات مئوية، بينما سجلت سكاكا 6 درجات مئوية في المرتبة الثالثة.

رياح مثيرة للأتربة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.


ورجح التقرير استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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