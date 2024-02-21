شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح موعد اقتران كوكب الزهرة بالمريخ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية عن موعد اقتران كوكب الزهرة بالمريخ.

وقال الزعاق أن ألمع الكواكب كوكب الزهرة والذي يتم مشاهدته في الصباح، ويعتبر ألمع النجوم نجم الشعره الذي يسميه العامة بنجم المرزم.

وأضاف الزعاق أن يوم الخميس سيقترن الزهرة بالمريخ، مشيرا إلى أن الزهرة تقع بينا وبين الشمس ولا يتم رؤيتها إلا قُبيل شروق الشمس شرقا أو بعيد مغربي شمس غربا.