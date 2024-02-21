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الزعاق يوضح موعد اقتران كوكب الزهرة بالمريخ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية عن موعد اقتران كوكب الزهرة بالمريخ.

وقال الزعاق أن ألمع الكواكب كوكب الزهرة والذي يتم مشاهدته في الصباح، ويعتبر ألمع النجوم نجم الشعره الذي يسميه العامة بنجم المرزم.

وأضاف الزعاق أن يوم الخميس سيقترن الزهرة بالمريخ، مشيرا إلى أن الزهرة تقع بينا وبين الشمس ولا يتم رؤيتها إلا قُبيل شروق الشمس شرقا أو بعيد مغربي شمس غربا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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