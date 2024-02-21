انت الان تتابع توقعات برحيل "تاليسكا" عن النصر نهاية الموسم الجاري.. و"بشكتاش" وجهتُه القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 8:15 صباحاً

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، سيغادر الدوري السعودي خلال الصيف المقبل. وبحسب ما نشرته صحيفة "ajansspor" نقلًا عن الصحف البرازيلية؛ فإن المهاجم البرازيلي سيغادر النصر الذي يلعب فيه منذ 2021، في نهاية الموسم الجاري. وذكرت ذات الصحيفة أن تاليسكا سيجتمع مع مسؤولي بشكتاش بعد خروجه من النادي السعودي؛ حيث سيعود مرة أخرى للعب بالدوري التركي. وسَبَق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية أيضًا اهتمامها الكبير بالتعاقد مع أندرسون تاليسكا؛ أبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس. وكانت إدارة النصر قد جددت في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ30 عامًا، إلى عام 2026.

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