شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم: "معين" تودع 840 ألف مذكرة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية في ديوان المظالم أنَّ عدد المذكرات التي أُودعت عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات بمنصة معين الرقمية في الدعاوى المنظورة بجميع مراحل التقاضي شاملةً المحكمة الإدارية العليا، قد بلغ «840,358» مذكرة، إذ فُعلت الخدمة ضمن خدمات التقاضي الرقمية؛ للمساهمة في تسهيل خطوات التقاضي على أطراف الدعوى وتسريع إجراءاتها. مميزات الخدمة وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات لأطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات في الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وقد فُعلت مؤخرًا ضمن خدمات التقاضي الرقمية للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرف الآخر، وتلقي الإشعارات المباشرة حال رفعها وبشكل رقمي تام.

ويحرص ديوان المظالم، بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف، على الاستفادة من الخدمات الرقمية في أعماله القضائية والإدارية كافة، والإسهام في تيسير خطوات وأعباء التقاضي على أطراف الدعاوى في جميع درجات محاكمة وتسريع إجراءاتها وتجويد أحكامها.

