شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الليث يرعى الحفل السنوى لجمعية البر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني الحفل السنوي لجمعية البرّ الخيرية بالليث، بحضور عددٍ من مديري ‏ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي، وتضمن الحفل استعراض برامج وأنشطة ومنجزات العام 2023م، بقيمةٍ إجمالية بلغت نحو 9 ملايين ريال، شملت أكثر من 6 آلاف مستفيد، ومنها: مشروع المساعدات المالية؛ والسلال الغذائية؛ ومشروع إفطار صائم بالحرم المكي؛ ومشروع سداد الايجارات؛ ومشروع الذبيحة الرمضانية؛ وتأثيث المنازل؛ ومشروع المساعدات الصحية؛ وسداد فواتير الكهرباء؛ ومشروع الأجهزة الكهربائية، ومشروع المقبلين على الزواج؛ وزكاة الفطر، ومشروع فرحة العيد؛ وسقيا الحاج والمعتمر؛ ومشروع البرامج التعليمية؛ وكسوة الشتاء؛ وتحلية المياه.

كما تضمن الحفل على عرضٍ مرئي عن منجزات الجمعية وأهم البرامج والأنشطة والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتأهيلية التي تُقدمها.

توقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة الأسر وشهد محافظ الليث توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية بين جمعية البر مع منصة فهيم التعليمية، وبلدية محافظة الليث، وأرامكس للخدمات اللوجستية، وصيدلية عبدالعزير الطبية؛ وذلك لخدمة الأسر المستفيدة، وتقديم الخدمات العلاجية لهم والتي تهدف إلى المُساهمة في إنجاح مشروع بداية خير المتمثل في توفير حاضنات أعمال للمستفيدين؛ وتقديم دروس ودورات لعدد 500 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وتقديم المستلزمات الطبية لأبناء المستفيدين؛ وتوصيل السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين. اهتمام القيادة بدعم القطاع غير الربحي وقد نوُّه محافظ الليث بما تُوليه القيادة الرَّشيدة من اهتمامٍ ودعمٍ غير محدود للقطاع غير الربحي، والدور الذي يقوم به من خلال إسهامه في التنمية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث المهندس محمد المهداوي أنّ الجمعية تسعى لتحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسيد رسالتها في تقديم مبادرات تنموية مبتكرة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وسعيها لتطوير وضمان الجودة، وتقديم نموذج للعمل الاجتماعي التنموي الذي يتسم بالشمولية ويسهم في تحقيق جودة الحياة.