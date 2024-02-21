شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون المسجد النبوي" تعلن شروط تقديم وجبات الإفطار لشهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم الأربعاء، اشتراطات قبول شركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لعام 1445هـ. أهم اشتراطات التراخيص وتضمنت الاشتراطات توفر تراخيص وسجلات سارية المفعول لشركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وأن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600م، ووجود مراكز تبريد مختصة، وتوفير مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف، ووجود مقر تجهيز للوجبات في المدينة المنورة.

كما تضمنت الاشتراطات توفر الشهادات الصحية المعتمدة، وشهادات الخبرة لممارسي النشاط، وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم (haccp)، إضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى، وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقة.

ودعت الهيئة الراغبين بالاطلاع على الشروط ورفع المستندات اللازمة في موعد أقصاه 15 من شعبان الجاري، من خلال التواصل على البريد الإلكتروني [email protected].