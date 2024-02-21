الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن يكون الطقس مستقرًا بشكل عام في معظم مناطق المملكة اليوم. قد يتكون الضباب في بعض المناطق الجبلية في جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى بعض المناطق في الشرقية والحدود الشمالية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

ووفقًا للتقرير، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 40 كم/ساعة، ويتوقع ارتفاع الموج من متر واحد إلى متر ونصف، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة. أما على الخليج العربي، فسوف يكون اتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 30 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وبين 10 و 45 كم/ساعة في الأجزاء الوسطى والجنوبية. وسيشهد البحر ارتفاعًا في الموج يتراوح بين متر ومترين، وحالة البحر ستكون متوسطة الموج، وقد تصل إلى مائج في الأجزاء الوسطى والجنوبية.