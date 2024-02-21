توقعات باستقرار الأجواء نهاية الأسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - توقع خبراء الطقس والأرصاد، استقرار الأجواء بشكل عام على عموم أجزاء العاصمة الرياض، مع توقعات بارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

استقرار الأجواء

ومن المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، يوم الجمعة، بهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية أكثر دفئاً، تعمل على رفع درجات الحرارة لمستويات تصل إلى 30 درجة مئوية نهاراً، بحيث تسود أجواء دافئة تميل للحرارة، وفقاً لـ”طقس العرب”.

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كذلك يتوقع الخبراء يوم السبت أن تخف حدة الرياح وتنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح ما بين 27 – 28 درجة مئوية، وسط توقعات بانخفاضها بشكل إضافي لتصبح حول أواسط العشرينيات مئوية مطلع الأسبوع القادم.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.