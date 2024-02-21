شكرا لقرائتكم الرياض تتزين بـ 8000 علم احتفاءً بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكملت أمانة منطقة الرياض, تزيين طرق العاصمة وميادينها وجسورها بـ 8000 علم وطني، احتفاءً بيوم التأسيس، في إطار جهودها بجعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، وتجهيزها بالمظاهر الاحتفالية المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي.

الرياض تتزين بـ 8000 علم

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب 3128 علماً على حوامل بارتفاع ستة أمتار في 52 ميداناً وجسراً وتقاطعاً، كما تم تركيب 2366 علماً بحوامل ارتفاعها ثلاثة أمتار في سبعة مواقع، مشيرة إلى أنه تمت متابعة أعمال الصيانة والتشغيل في تلك المواقع بالتزامن مع تركيب الأعلام.

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يذكر أن الأمانة جهزت عشرة مواقع في الرياض للاحتفاء بيوم التأسيس، فيما أكملت 47 بلدية على مستوى محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها بفعاليات وأنشطة متنوعة تجسد العمق التاريخي للدولة.