اخبار السعوديه

وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع دول مجموعة العشرين

0 نشر
واس - ريو دي جانيرو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع دول مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
ومن المقرر أن يبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب المعالي المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار، إضافةً إلى عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا