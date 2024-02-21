شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تتيح التسجيل في المرحلة الرابعة من معسكرات (تعلم الآلة ML) والان نبدء بالتفاصيل



ويبدأ التسجيل في المرحلة الرابعة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 3 مارس 2024م ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلاً عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.

ويتطلب القبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن ينطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، معرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية. ويمكن للراغبين بالانضمام إلى المعسكرات التسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/MLBootcamp .

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات ضمن جهود "سدايا" في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بأكاديميتها، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة من معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب 220 شخصاً من المؤهلين والمهتمين بالمجالات التقنية، وذلك عبر 4 معسكرات ستُنَفذ عن بُعد؛ بهدف بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالات تعلم الآلة.ويبدأ التسجيل في المرحلة الرابعة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 3 مارس 2024م ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلاً عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.ويتطلب القبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن ينطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، معرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية. ويمكن للراغبين بالانضمام إلى المعسكرات التسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/MLBootcamp .ويأتي إطلاق هذه المعسكرات ضمن جهود "سدايا" في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.