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"التجارة" تضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع بالرياض

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، مستودعًا لمنشأة تجارية في جنوب الرياض تقوم بتخزين أكثر من 8 أطنان من البصل.
وتم إلزام المنشأة بضخ الكميات المضبوطة من البصل مباشرة إلى الأسواق.

جولات تفتيشية

وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة إلى الأسواق لبيعها للمستهلكين.
وتواصل الفرق الرقابية للوزارة بجميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية؛ لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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