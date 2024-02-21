شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميات يشيدن بتمكين المرأة السعودية في جميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، دور المرأة في صناعة الإعلام وترسيخ قيمه الإنسانية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "الصحفيات يشكلن الروايات الإعلامية من أجل السلام والشمولية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، بحضور الكاتبة الصحفية نوال الجبر، ومذيعة الأخبار ومقدمة البرامج في قناة العربية كريستينا بيسري، والإعلامية والخبيرة الاستراتيجية في وسائط الإعلام أيوجينيا أبو. المنتدى السعودي للإعلام أشارت المشاركات إلى تجربة المملكة الثرية في حوار الحضارات ودعم الجوانب الإنسانية على مستوى العالم من خلال مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ورابطة العالم الإسلامي، مشيداتٍ بجهودهم في تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها في جميع المجالات.

وتطرقن إلى دور المرأة المحوري في تناول ونشر ثقافة الحوار والسلام والتسامح من خلال الفرد والمجتمعات لبناء ثقافة حضارية جديدة قائمة على العدل والمساواة، منوهات بدور المرأة في تغطية القضايا والأحداث بالتركيز على القصص الإنسانية وقصص الأطفال لتميزهم بالحوار والسرد.