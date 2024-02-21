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تراند اليوم : شاهد.. جامعة الملك سعود تحتفل بيوم التأسيس

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صحيفة الخليج 365: رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفال جامعة الملك سعود، بيوم التأسيس.

وظهر في مقطع الفيديو" لافتات تحتفي بيوم التأسيس"، حيث شارك بالاحتفال طلاب وطالبات الجامعة مرتدين الملابس التراثية .

كما ظهر بمقطع الفيديو الاحتفالات التي أقيمت داخل الجامعة، احتفاءً بيوم التأسيس.

وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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