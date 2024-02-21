شكرا لقرائتكم خبر اختبار أنظمة القيادة والسيطرة في تمرين «سيف السلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشتمل مرحلة تمرين مركز القيادة على تدريب القادة وهيئات الركن على أعمال التخطيط وتنفيذ وقيادة العمليات المشتركة، والتدريب على تنفيذ إجراءات التنسيق بين الوحدات، ورفع قدرات القوات والجهات المشاركة عند تنفيذ العمليات العسكرية النظامية وغير النظامية، إضافة إلى اختبار أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال على جميع المستويات الاستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية للقوات المشاركة.
وأكد قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين المشترك «سيف السلام 12» اللواء الركن خالد الجهني أن الوحدات الميدانية المتواجدة في المنطقة الشمالية، تنفذ تدريباتها داخل وحداتها؛ لرفع مستوى الجاهزية القتالية قبل انطلاق آخر مرحلة من مراحل التدريب وهي مرحلة التمرين الميداني.
وأوضح أن وحدات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في القطاعات المشاركة في التمرين تنفذ تدريبات للتعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل، سواء كانت نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية؛ حيث يتم تدريب المشاركين على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل وتنفيذ عدد من الفرضيات، للتعامل مع عمليات تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي بما يتعلق بالتعامل مع أسلحة التدمير الشامل والتدرب على الاستطلاع الكيماوي وإجراءات جمع العينات.
أبرز مراحل التمرين:
- التدريب على تنفيذ إجراءات التنسيق بين الوحدات.
- رفع قدرات القوات والجهات المشاركة.
- اختبار أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال.
- تدريبات للتعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل.
- التعامل مع عمليات تطهير وإخلاء المصابين.
- التدريب على الاستطلاع الكيماوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار أنظمة القيادة والسيطرة
في تمرين «سيف السلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.