شكرا لقرائتكم خبر دعم بحوث تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا البرنامج إيمانا من المركز بأهمية العلم في خدمة المجتمع، منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، ومواصلة مسيرته الريادية على المستوى الوطني والعالمي في مواجهة تحديات الإعاقة، وسعيا منه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز والفرق التي تمتلك بنية بحثية متكاملة من أجهزة وقدرات بشرية وكفاءات علمية قادرة على إنجاز أبحاث ومنتجات مبتكرة في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية ذات العلاقة بمجال الإعاقة، والاكتشافات العلمية الرائدة ونشرها في مجلات عالمية مرموقة مثل Nature ومجلات Science ومجلات النخبة.
ودعا المركز الراغبين في التقديم على مراكز التميز والتعرف على المبادرة بشكل أوسع التفضل بزيارة الرابط الإلكتروني:
https://kscdr.org.sa/ar/node/3502 .
أهداف المركز:
- تعظيم أثر البحوث في الميدان.
- تطوير الكوادر البشرية.
- قيادة الابتكار والحلول.
- تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة.
- مواجهة تحديات الإعاقة.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز.
- إنجاز أبحاث ومنتجات مبتكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم بحوث تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.