دعم بحوث تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن بدء التقديم على برنامج مراكز التميز البحثية والابتكارية، ضمن خطته الاستراتيجية لتعظيم أثر البحوث في الميدان، وتطوير الكوادر البشرية وقيادة الابتكار والحلول لتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم.

ويأتي هذا البرنامج إيمانا من المركز بأهمية العلم في خدمة المجتمع، منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، ومواصلة مسيرته الريادية على المستوى الوطني والعالمي في مواجهة تحديات الإعاقة، وسعيا منه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز والفرق التي تمتلك بنية بحثية متكاملة من أجهزة وقدرات بشرية وكفاءات علمية قادرة على إنجاز أبحاث ومنتجات مبتكرة في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية ذات العلاقة بمجال الإعاقة، والاكتشافات العلمية الرائدة ونشرها في مجلات عالمية مرموقة مثل Nature ومجلات Science ومجلات النخبة.

ودعا المركز الراغبين في التقديم على مراكز التميز والتعرف على المبادرة بشكل أوسع التفضل بزيارة الرابط الإلكتروني:

https://kscdr.org.sa/ar/node/3502 .

أهداف المركز: