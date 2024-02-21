شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بتمديد فترة استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انتهت فترة استقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1445 لعموم ملاك ومستثمري مباني إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة بنهاية رجب الماضي، ما زال بعض ملاك العقارات يتساءلون عن إمكانية تمديد التقديم من عدمه، الأمر الذي دفع بعضهم للتوجه إلى لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة وسؤالهم عبر حسابهم الرسمي بمنصة (x) عن انتهاء فترة التقديم لاستخراج التصاريح أو لا، دون أي رد يذكر من اللجنة.

ويأتي سؤال ملاك المباني المعدة لإسكان الحجاج في ظل عدم الإعلان الرسمي عن تمديد أو توقف فترة استقبال الطلبات، حيث تعود الملاك من اللجنة على تمديد فترة التقديم خلال السنوات الماضية حتى نهاية شوال.

من جهة أخرى أشارت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة إلى أنها وفرت حتى تاريخ 10 من شعبان طاقة استيعابية لأكثر من مليون و100 ألف حاج وذلك استعدادا لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنه جاري استكمال بقية الطلبات واستخراج التصاريح المعدة للمساكن الخاصة بضيوف الرحمن.

المباني المعدة لإسكان الحجاج بمكة: