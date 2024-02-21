شكرا لقرائتكم خبر مطالبة بتمديد فترة استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي سؤال ملاك المباني المعدة لإسكان الحجاج في ظل عدم الإعلان الرسمي عن تمديد أو توقف فترة استقبال الطلبات، حيث تعود الملاك من اللجنة على تمديد فترة التقديم خلال السنوات الماضية حتى نهاية شوال.
من جهة أخرى أشارت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة إلى أنها وفرت حتى تاريخ 10 من شعبان طاقة استيعابية لأكثر من مليون و100 ألف حاج وذلك استعدادا لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنه جاري استكمال بقية الطلبات واستخراج التصاريح المعدة للمساكن الخاصة بضيوف الرحمن.
المباني المعدة لإسكان الحجاج بمكة:
- 30 رجب تنتهي فترة التقديم.
- 1662 مبنى استخرجت لها تصاريح.
- 258.248 غرفة.
- 1.114.448 حاجا طاقتها الاستيعابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبة بتمديد فترة استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.