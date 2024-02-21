إسعاف طفل بعد تعرضه للدهس بالمزاحمية

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المزاحمية حادث دهس لطفل من جنسية عربية من قبل مركبة يقودها وافد من الجنسية المصرية قبل مغرب اليوم على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة مقابل بنك الراجحي للتحويل.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحافظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن "دوت الخليج" نشرت موضوعا عن حالات الدهس تاريخ 20 نوفمبر يوم الأثنين 2023 بعنوان "غياب ممرات المشاة يزيد حالات الدهس بالمزاحمية"، تضمن مطالبة عدد من أهالي المزاحمية بلدية المحافظة بالتحرك للحد من هاجس الدهس الذي أصبح يخشاه الأهالي أثناء قطع الطرقات والعبور للجانب الآخر، ودعوا إلى تخصيص ممر للمشاة على طريق الملك عبدالعزيز وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالعزيز بحيث تتضح الرؤيا لمستخدمي الطريق.