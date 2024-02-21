نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 23 ألف جولة رقابية وإرشادية على أسواق الأنعام والمسالخ خلال عام 2023، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.

وأسفرت الجولات عن ضبط 38 ألف رأس من الأنعام غير صالحة للاستهلاك، وجرى إتلافها والتخلص منها بالأساليب البيئية الصحيحة، إضافة إلى رصد 194 مخالفة، وضبط 350 من العمالة المخالفة، وتقديم 127 إنذارًا لعددٍ من المسالخ ومواقع المزادات وسوق أعلاف المنطقة.

ويواصل الفرع جهوده لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم في المسالخ، ومتابعة الأنعام الواردة للسوق من خلال الفرق الميدانية، والتحقق من وجود لائحة بقائمة أسعار الذبح في جميع المسالخ، إلى جانب التأهب لعملية تنظيم التوافد تزامنًا للإقبال المتوقع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.