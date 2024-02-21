تدوير مليون طن مخلفات صلبة

نفّذت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات خلال العام الماضي 2023 إعادة تدوير 1.013.458 طناً من النفايات والمخلفات الصلبة، وذلك في المردم البيئي الهندسي.

وأوضحت أمانة الأحساء أن كميات المخلفات الصلبة الواردة لمحطة فرز وتدوير المُخلفات الإنشائية تضمنت 972.172 طن مخلّفات إنشائية، و 39286 طن مُخلّفات خضراء، و 2000 طن من المُخلّفات ذات الحجم الكبير.

وأكدت الأمانة أن المردم البيئي الهندسي يُسهم في عملية الاستدامة البيئية من خلال فرز وتدوير النفايات وإعادة الاستفادة منها في العديد من الصناعات، مبينة أن عملية معالجة النفايات تخضع طبقاً للضوابط والاشتراطات البيئية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمركز الوطني لإدارة النفايات للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

وأفادت أن المردم البيئي الهندسي يضم 3 محطات متمثلة في محطة فرز النفايات المنزلية، ومحطة فرز المخلّفات الإنشائية والتي يتم من خلالها فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية وإعادتها بهيئة منتجات يُستفاد منها في صناعات متعددة منها، طبقات تحت الأساس للطرق، صناعة الطابوق والطوب المستخدم في إنشاء الأرصفة، مواد إنشائية للحدائق والتجميل، إضافة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الناتج عن المردم وتعمل على تحويل الغاز الناتج عن تحلل النفايات إلى طاقة كهربائية.