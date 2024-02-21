ضبط أطنان بصل مخزنة في مستودع بالرياض -صور

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الفرق الرقابية للوزارة تمكنت من ضبط كمية البصل المخزنة في المستودع.
وأشار الحسين إلى أن الوزارة ألزمت المنشأة بضخ كمية البصل المضبوطة إلى الأسواق بشكل فوري، وتشرف على وصولها إلى منافذ البيع لضمان توفرها للمستهلكين. وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة التجارة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلكين.
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