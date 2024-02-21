القلاع الأثرية .. حصون معمارية وشواهد تاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناثر القرى التراثية والقلاع الأثرية على امتداد البصر في مملكتنا الحبيبة، والتي أسست ما بين التضاريس الوعرة والسهلة والأجواء المختلفة، مما شكلت إرثا تاريخيا غنيا بالتقاليد والعادات والفنون التي تشكل جزءا من هويتنا الوطنية وتنوعا ثقافيا، فأصبحت هذه القلاع مقصدا للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لاستكشاف الحضارات القديمة التي صنعها الإنسان. «مكة» رصدت أشهر القلاع في المملكة قلعة المويلح تقع في بلدة المويلح في منطقة تبوك شمال غرب المملكة وتطل البلدة على البحر الأحمر، وتعتبر من أكبر القلاع بالمملكة وبنيت في عهد السلطان سليمان القانوني ستة 968ه‍ وعمرت 400 عام. قلعة الملك عبد العزيز تحكي قلعة الملك عبدالعزيز بمحافظة ضباء في منطقة تبوك التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية بالشمال الغربي من المملكة، حيث تعد من أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة. قلعة أبو عريش تقع في وسط محافظة أبو عريش من منطقة جازان، وهي من الحصون العسكرية، ولها شكل مربع يبلغ طول ضلعها 40 م، وتدعمها أبراج دائرية في جميع الزوايا. قلعة الزريب تقع القلعة في وادي الزريب شرق محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، وتم بناؤها عام 1026هـ الموافق 1617م، وموقعها على طريق الحجاج القادمين من مصر، واستخدمت حصنا لتأمين الحجاج، ومستراحا لهم، وحفظا لودائعهم، ومخزنا للمؤن التي يحتاجونها. قلعة مارد تقع قلعة مارد في الطرف الجنوبي للبلدة القديمة بمحافظة دومة الجندل على تل مرتفع وتشرف على المدينة وتمثل حصنا منيعا أمام الأعداء. قلعة زعبل تقع القلعة على قمة جبل صخري شمال مدينة سكاكا، في موقع فريد كأنها امتداد طبيعي منحوت في أعالي الجبل، مما يمنحها منظورا متميزا من على البعد، ويعود بناؤها إلى الفترة النبطية الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، أما البناء الحالي فيعود إلى نحو200 عام. قلعة الدوسرية تعد قلعة الدوسرية أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة جازان، إذ تتميز بطابعها التراثي والتاريخي، بوصفها متحفا سياحيا في أعلى قمة بمدينة جيزان يمكن زيارتها والتمتع بموقعها الاستراتيجي بالمنطقة. قلعة الصعيدي إحدى القلاع التاريخية الهامة التي تقع في القريات شمال المملكة، وتعرف بقلعة جبل الصعيدي؛ وذلك لأنها تقع أعلى جبل الصعيدي شمال قرية كاف إحدى قرى القريات التي تقع شمال المملكة، ويعود تاريخ إنشاء قلعة الصعيدي إلى 1900 عام إلى الفترة النبطية. قلعة عيرف تعرف القلعة باسم «عيرف» - أو أعيرف كما تسمى بحائل، وتقع وسط مدينة حائل، وتمتاز بطابعها التراثي والتاريخي وبنيت من الحجر والطين قبل عام 1260هـ (1840م). قلعة تاروت تقع في وسط غابة من النخيل على قمة تل وسط جزيرة تاروت جنوب غرب البلدة القديمة في شرق محافظة القطيف، وتتكون القلعة من أربعة أبراج، وتتميز بشكلها البيضاوي بحيث تحاكي التضاريس الطبيعية التي بنيت عليها.

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