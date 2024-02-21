شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية تنهي استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

وتنطلق غداً فعاليات "قرية التأسيس" المقامة بساحات الاحتفالات بعرعر، التي تحتضن عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس.

فعاليات متنوعة