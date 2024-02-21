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شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية تنهي استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس عبر عدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تستهدف الفئات المجتمعية كافة، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية، للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة.
وتم تجهيز مدرجات للجمهور بموفر بسعة 2000 مقعد، وتجهيز أركان مصاحبة لإقامة الفعاليات "هواية الرسم، كرنفال للأطفال" بالإضافة لتوزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس.
وشملت مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس تجميل الطرق الرئيسية وتزيين الطرق الرئيسية والميادين بالإنارة الجمالية والأعلام، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، ووضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس.
وتنطلق غداً فعاليات "قرية التأسيس" المقامة بساحات الاحتفالات بعرعر، التي تحتضن عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس.
بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية، للتعرف على تاريخ المملكة، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز، والألعاب المشوقة، ومنطقة الأطعمة.
فعاليات متنوعةوتتخللها العديد من الفعاليات المصاحبة مثل مسيرة هوية يوم التأسيس المشاة من الرياضيين، ومسيرة الخيل، الهجن، بالإضافة لمسيرة المتطوعين، والقطاعات التعليمية مسيرة الطلاب، والمعارض المتحركة باستخدام ناقلات مسطحة المعرض الأول: جلسة الصقور والصقارين والعرضة السعودية، والمعرض الثاني يتضمن مجلس القهوة السعودية وأعمالاً حرفية مثل السدو ونحوها.
وتم تجهيز مدرجات للجمهور بموفر بسعة 2000 مقعد، وتجهيز أركان مصاحبة لإقامة الفعاليات "هواية الرسم، كرنفال للأطفال" بالإضافة لتوزيع الهدايا التذكارية وأوشحة وستر بهوية يوم التأسيس.
وشملت مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس تجميل الطرق الرئيسية وتزيين الطرق الرئيسية والميادين بالإنارة الجمالية والأعلام، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، ووضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس.