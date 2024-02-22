شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يطالب مجموعة العشرين بالتحرك لإنهاء كارثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء الكارثة في قطاع غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد على أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة، مطالبًا دول مجموعة العشرين بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية في الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين G20 تحت عنوان "دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية القائمة"، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تزايد حدة الصراعات العالمية

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، على تولي بلاده رئاسة مجموعة العشرين هذا العام.



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وقال إن تزايد حدة الصراعات العالمية وانتشارها أدى إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف.وشدد على أهمية التزام المؤسسات الدولية بالوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، وأن تكون أكثر وضوحًا بمواقفها مما هي عليه حاليًا، وخاصة في التعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة.حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية د. فيصل غلام، والشربا السعودي لمجموعة العشرين عبدالمحسن الخلف، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.