شكرا لقرائتكم خبر عن عروض متنوعة في احتفاء وزارة الداخلية بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.