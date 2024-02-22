اخبار السعوديه

عروض متنوعة في احتفاء وزارة الداخلية بيوم التأسيس

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض متنوعة في احتفاء وزارة الداخلية بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية من رؤية وإنتاج الوزارة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 شهر فبراير في كل عام، تحت عنوان (الإنسان والأرض).
وتقام العروض في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال يومي 21-22 فبراير، ويبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.

وزارة الداخلية تشارك بعروض متنوعة في الاحتفاء بيوم التأسيس - اليوم

الإنسان والأرضويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
وزارة الداخلية تشارك بعروض متنوعة في الاحتفاء بيوم التأسيس - اليوم
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا