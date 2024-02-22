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شكرا لقرائتكم خبر عن عروض متنوعة في احتفاء وزارة الداخلية بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية من رؤية وإنتاج الوزارة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 شهر فبراير في كل عام، تحت عنوان (الإنسان والأرض).
وتقام العروض في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال يومي 21-22 فبراير، ويبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.
الإنسان والأرضويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
وتقام العروض في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال يومي 21-22 فبراير، ويبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.
الإنسان والأرضويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.