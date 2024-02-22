شكرا لقرائتكم خبر عن "الدرعية" شاهدة على عراقة التاريخ وبطولات الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - للدولة السعودية تاريخ عميق استحق أن يتذكر أبناء المملكة تفاصيله الثرية، إذ يُعبر عن تاريخ دولتنا العريق والممتد من 3 قرون.



لذلك صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 27 يناير 2022، بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس).

تأسيس الدرعية

سادت حالة من الاستقرار في منطقة وسط الجزيرة العربية حينما قدمت قبيلة بني حنيفة من الحجاز، وحلت في المنطقة على ضفاف وادي حنيفة بقيادة عبيد بن ثعلبة، فاختار حجر اليمامة مستقرًا له وعشيرته نحو عام 430 م.

ثم ازدهرت "حجر" لتكون أعظم مدن اليمامة ويتزعمها ملك اليمامة في عصره: ثمامة بن أثال الحنفي صاحب القصة الشهيرة مع النبي محمد - صلى الله عليه وسلم

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وتعاقبت الأحداث على وسط الجزيرة العربية وعاشت أزمانًا من الإهمال والفرقة والانقسام، حتى تأسست الدرعية على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي عام 850هـ/ 1446م، الجد الثاني عشر للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-، والجد الثالث عشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والجد الرابع عشر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -.

حكم الأمير مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده

حكم الأمير مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده الدرعية التي أصبحت مركزًا حضاريًا، تميزت بموقعها الجغرافي كونها مركز طرق تجارية بين شمال وجنوب الجزيرة العربية، ما أسهم في تعزيز حركة التجارة فيها وفي المناطق المجاورة.



وخلال عهد الإمام محمد بن سعود ومن بعده من الأئمة، أصبحت مدينة الدرعية عاصمة لدولة مترامية الأطراف، ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي.

معالم أثرية عريقة

وتحتضن على ترابها معالم أثرية عريقة مثل: حي غصيبة التاريخي، ومنطقة سمحان، وحي الطريف الذي وُصف بأنه من أكبر الأحياء الطينية في العالم، وسُجل في قائمة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو.

إضافة إلى منطقة البجيري ووادي حنيفة في الدرعية، كما وُصف النظام المالي للدولة بأنه من الأنظمة المتميزة من حيث الموازنة بين الموارد والمصروفات.

هجرة العلماء إلى الدرعية

وهاجر كثير من العلماء إلى الدرعية من أجل تلقي التعليم والتأليف الذي كان سائدًا في وقتها، ما أدى إلى ظهور مدرسة جديدة في الخط والنسخ.

وبعد انتهاء الدولة السعودية الأولى استطاع الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود تأسيس الدولة السعودية الثانية وعاصمتها الرياض عام 1240هـ/ 1824م، بعد 7 سنوات من العمل والكفاح، والتفت الناس حوله والأسرة المالكة من جديد.

نقطة تحول سياسية

كان تأسيس الدرعية نقطة تحول سياسية بتطبيقها لنظرية دولة المدينة التي تفردت بها الدرعية دون غيرها من المدن والبلدات، في حين قد كان لدولة المدينة تاريخ عريق في منطقة شبه الجزيرة، إذ كانت يثرب في بداية هجرة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم - إليها مثالًا واضحًا لدولة المدينة.

الدولة السعودية الأولى

وفي عهد الإمام محمد بن سعود تأسست الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/1727م وعاصمتها الدرعية، واستمرت حتى عام 1233هـ/ 1818.

وامتدادًا للدولة السعودية الأولى وبعد انتهائها، تأسست الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من 1240- 1309هـ حتى 1824 – 1891م، وصولًا إلى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود –رحمهم الله جميعًا- عام 1319هـ/ 1902م، التي تشهد اليوم تطورات واسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمساندة عضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

