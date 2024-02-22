شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سدايا: في يوم التأسيس نحتفي بشموخ وعزة تاريخ الدولة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. شموخ تاريخ الدولة السعودية وقال معاليه: "يوم التأسيس ذكرى تاريخ مجيد وامتداد لحاضر زاهر أضحت فيه بلادنا ترتقي سُلّم المجد والإنجازات في جميع المجالات، حيث نحتفي في هذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة بشموخ تاريخ الدولة السعودية التي تأسست قبل ثلاثة قرون مضت وامتدت بعزها ورفعة مكانتها وحاضرها المشرق حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ.

وأضاف معاليه : "أن يوم التأسيس فرصة لنتأمل فيه تاريخنا المجيد الممتد لثلاثة قرون وذكرى الملاحم والبطولات التي أسست دولة نعيش اليوم بفضل الله تعالى ثم بفضل عطاءات مكتسباتها".

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.