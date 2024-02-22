شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون الدينية: في يوم التأسيس يحق لنا أن نفخر بهذه البلاد وتاريخها المجيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ، بمناسبة ذکري يوم تأسيس المملكة قبل ثلاثة قرون.

وأكد معاليه أن المملكة منذ تأسيسها اتخذت القرآن الكريم وسنة الرسول دستوراً لها، وسارت على نهج السلف الصالح، واهتمت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأضاف: "يحق لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد، ونوثق ارتباطنا بتاريخها المجيد، ونوطد علاقتنا بتأسيسها الحميد"، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.