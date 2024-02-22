- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين جودة الحياة.. إطلاق مشروع تطوير محيط مشتل حراء في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمشتل حراء، ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الحياة وتطوير المدينة.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع في حي السلامة، ضمن نطاق بلدية جدة الجديدة، ممتداً بين شارعي محمد عبد رضا وأحمد زينل، بطول 700 متر، وبإجمالي مساحة تطوير تفوق 80 ألف متر مربع.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات أمانة جدة التطويرية لأنسنة المدينة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى استغلال الفراغات المهدرة وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة، تساهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتوفير بيئة مثلى ومستدامة للسكان والزائرين.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع في حي السلامة، ضمن نطاق بلدية جدة الجديدة، ممتداً بين شارعي محمد عبد رضا وأحمد زينل، بطول 700 متر، وبإجمالي مساحة تطوير تفوق 80 ألف متر مربع.
خدمات المشروعوأشارت إلى أن المشروع يضم ممشى رياضي ومسار للدراجات، ومسار خاص بالمكفوفين، ومسطحات زراعية، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق مخصصة لممارسة الرياضة والاحتفالات، وأخرى للجلوس، ومناطق استثمارية، بالإضافة إلى أعمدة إنارة، ومواقف للسيارات ومنطقة تشجير ومعابر للمشاة، مما يعزز التنوع والاستدامة في استخدام المساحات.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات أمانة جدة التطويرية لأنسنة المدينة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى استغلال الفراغات المهدرة وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة، تساهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتوفير بيئة مثلى ومستدامة للسكان والزائرين.