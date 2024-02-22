شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن السدحان يحتفل بيوم التأسيس ويحمل على كتفيه صقر .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف مشهور مواقع التواصل عبدالله السدحان لأنظار بعدما ظهر وهو يحتفل بيوم التأسيس ويرتدي الزي والعقال ويحمل صقر على يديه وسط الرمال.

وجاء السدحان وهو يجلس بفخرٍ وعزة مرتدي الزي والعقال ويحمل صقر على يديه.

ويأتي يوم التأسيس كمناسبة سنوية تعبر عن فخر واعتزاز الشعب بتراثه العريق وتاريخه الغني، وفي الثاني والعشرين من فبراير لعام 2024، تتزين أرجاء المملكة بأبهى حللها للاحتفال بهذا اليوم المميز، الذي يشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية، الفنية، الرياضية والترفيهية المنتشرة في كل مكان.