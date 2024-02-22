انت الان تتابع "مواقف مكة" دون رسوم وغير خاضعة للأجرة في "يوم التأسيس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 فبراير 2024, 11:41 صباحاً

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أن المواقف "يوم التأسيس"، ستكون مجانًا اليوم الخميس، ودون رسوم، وغير خاضعة للأجرة. وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس": ستكون المواقف على الشارع غير خاضعة للأجرة اليوم الخميس، 22 فبراير الجاري. كما دعت ‏الجمهور إلى "الالتزام بالوقوف الصحيح ضمن حيز الوقوف".

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