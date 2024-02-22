شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن سلمان: في يوم التأسيس نستذكر أمجاد الدولة السعودية ومسيرة بنائها والان نبدء بالتفاصيل



وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "نستذكرُ في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أمجاد الدولة السعودية بكل اعتزاز وفخر، ومسيرة بنائها ووحدتها منذ عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وصمود وملاحم وإنجازات أئمتها وملوكها ورجالها الأوفياء، والتحولات التي شهدتها البلاد في جميع أطوارها التاريخية، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-".

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واختتم سموه تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ على هذه البلاد وقيادتها وشعبها بالأمن والرخاء والتقدم والازدهار.

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "نستذكرُ في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أمجاد الدولة السعودية بكل اعتزاز وفخر، ومسيرة بنائها ووحدتها منذ عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وصمود وملاحم وإنجازات أئمتها وملوكها ورجالها الأوفياء، والتحولات التي شهدتها البلاد في جميع أطوارها التاريخية، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-".وأكد أن الاحتفاء بهذه الذكرى ينطلق من الاعتزاز بإرثها الممتد لثلاثة قرون، وتلاحم قيادتها وشعبها الوثيق، والتطلع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل مشرق أكثر ازدهارًا ونموًا وريادة.واختتم سموه تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ على هذه البلاد وقيادتها وشعبها بالأمن والرخاء والتقدم والازدهار.