أمير حائل: ذكرى يوم التأسيس أساس متين وجذور عميقة

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه و نيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.

وأكد أن تواصل البناء بأساس متين وجذور عميقة وبمستهدفات رؤية المملكة 2030 يشير بكل فخر إلى قدرة رجال بنوا مجد أمة منذ تأسيسها، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، معرباً عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا دوت الخليج بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي يشهد إنجازات مستمرة، بتحقق مستهدفات رؤية 2030 وأصبح الجميع يعيشها ويشاهدها وتبوأ المملكة مكانة متقدمة على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.

وقال : إن المملكة باحتفائها بيوم التأسيس تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، ليستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، ليواصل شباب وفتيات دوت الخليج رحلة الطموح نحو المستقبل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم هذه اللحمة المتينة بين القيادة والشعب وأن تبقى هذه البلاد عنواناً للعزة والشموخ.