انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 29410 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 فبراير 2024, 12:46 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 139 على التوالي إلى 29410 شهداء، والجرحى إلى نحو 69465 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 97 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 132 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأشارت إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لقصف متواصل وحصار واقتحام لمستشفياتها.

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