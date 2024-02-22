شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنشر أبحاث منحة (1139) ليوم التأسيس في كتاب علّمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة الثقافة الأبحاث العلمية الفائزة بمنحة (1139) ليوم التأسيس في كتابٍ علّميٍ بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، تزامناً مع الاحتفاء بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام، وذلك لتعزيز القيمة العلمية والثقافية المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المهمة.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز في العام الماضي 2023 منحة (1139) ليوم التأسيس؛ لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1139 هـ/ 1727م، وفي حينها تقدّم إلى المنحة 94 باحثًا وباحثةً؛ اجتاز الفرز الأوّلي 15 ملخَّصًا بحثيًا، ونال المنحةَ 8 باحثين في موضوعاتٍ مرتبطة بيوم التأسيس، الذين عملوا بدورهم على هذه الأبحاث وإنجازها، لتأتي مرحلة نشرها في كتاب دراسات في التاريخ والثقافة تتويجاً لهذه الجهود، ودعماً للباحثين، وترسيخاً لأهمية البحث العلمي يمكن تصفحه على الرابط.
وتحتفي وزارة الثقافة بيوم التأسيس عبر أوجه متعددة، منها المجال البحثي الذي تعمل الوزارة على دعم تكثيف الإنتاج المعرفي المرتبط بهذه المرحلة التاريخية المهمة من عمر الدولة السعودية، إيماناً منها بأهمية تشجيع البحث العلمي، ورعاية الإنتاج الثقافي، وانطلاقاً من دورها في حفظ وصوْن الذاكرة الثقافية السعودية بكل ما تحتويه من تاريخ وتراث وطني ثقافي.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز في العام الماضي 2023 منحة (1139) ليوم التأسيس؛ لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1139 هـ/ 1727م، وفي حينها تقدّم إلى المنحة 94 باحثًا وباحثةً؛ اجتاز الفرز الأوّلي 15 ملخَّصًا بحثيًا، ونال المنحةَ 8 باحثين في موضوعاتٍ مرتبطة بيوم التأسيس، الذين عملوا بدورهم على هذه الأبحاث وإنجازها، لتأتي مرحلة نشرها في كتاب دراسات في التاريخ والثقافة تتويجاً لهذه الجهود، ودعماً للباحثين، وترسيخاً لأهمية البحث العلمي يمكن تصفحه على الرابط.
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