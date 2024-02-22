شكرا لقرائتكم خبر عن قرية التأسيس في المدينة المنورة.. الألعاب الشعبية تستهوي الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "واس" استمتاع الأطفال بقرية التأسيس بالمدينة المنورة بتجربة الألعاب بمنطقة الألعاب التقليدية التي تحتوي على تجارب تفاعلية لفئة الشباب والأطفال، وتتضمن الأحاجي الشعرية ومسابقات النخيل والألعاب التقليدية.وتحتوي منطقة الألعاب التقليدية على قسم عروض الألعاب التقليدية وهي عبارة عن منطقة تحتوي على ثلاث منصات استعراضية يتم فيها عرض حي من المؤدين الاستعراضيين بلعبة النطة ولعبة أم تسع ولعبة جاءنا الغريب.كما تحتوي تجارب الألعاب التقليدية وهي مساحة متخصصة تتيح للزائر تجربة الألعاب التقليدية، لعبة الحبلة ولعبة الدنانة ولعبة الصقلة.