شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى خالدة.. بعثة روسيا لدى "التعاون الإسلامي" تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفلت بعثة روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي بيوم التأسيس وذلك في مقر إقامتها بمحافظة جدة.
وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير توركو داودوف، أن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، ذكرى خالدة للدولة التي ضربت أطنابها في الجزيرة العربية لثلاثة قرون، حاملة في طياتها رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح مع كل شعوب العالم.
وأوضح أن المملكة تشهد تنمية سريعة في كل المجالات وفقًا لرؤية 2030 كما أنها شمعة تضيء أرجاء العالم بالحب والخير، في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير توركو داودوف، أن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، ذكرى خالدة للدولة التي ضربت أطنابها في الجزيرة العربية لثلاثة قرون، حاملة في طياتها رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح مع كل شعوب العالم.
العمق التاريخي للبلادأشار داودوف إلى أن الاحتفال يجسد مدى العلاقات المميزة بين البلدين، حيث حرص جميع أعضاء المندوبية الدائمة والقنصل العام لدى روسيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية على المشاركة في اللقاء الذي يعكس ثقافة التلاحم والتعاضد بين الدولتين بصفتهما أشقاء يتشاطرون الأفراح ويسعدون بمثل هذه المناسبات التي تدل على العمق التاريخي للبلاد.
وأوضح أن المملكة تشهد تنمية سريعة في كل المجالات وفقًا لرؤية 2030 كما أنها شمعة تضيء أرجاء العالم بالحب والخير، في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.