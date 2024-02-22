شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ المواطنين بيوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المواطنين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ونشر خادم الحرمين رسالة تهنئة للمواطنين، قائلا “نحمد الله سبحانه الذي حقق لنا وحدة هذه الدولة المباركة وشعبها، ومسيرة الاستقرار لأكثر من 300 عام، والتي نحتفي معها بتاريخ هذه الدولة المباركة في يوم التأسيس وتلاحم القيادة مع شعبها”.

ويحتفل المواطنين اليوم بذكرى يوم التأسيس بعدد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، احتفاءًا بهذه المناسبة التاريخية.

يذكر أن يوم 22 فبراير يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.