شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقية تهنئة بهذه المناسبة عن أطيب التهاني ودوام التقدم والتوفيق للمملكة قيادةً وشعبًا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

