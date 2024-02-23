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الرئيس المصري يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب في برقية تهنئة بهذه المناسبة عن أطيب التهاني ودوام التقدم والتوفيق للمملكة قيادةً وشعبًا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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