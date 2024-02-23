وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود

نعى الديوان الملكي اليوم، الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى خارج المملكة.

نص البيان:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.