شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التأسيس.. 1500 طائرة "درونز" تضئ سماء حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إضاءت أكثر من 1500 طائرة "درونز" سماء مدينة حائل، لترسم لوحات فنية وطنية أدخلت البهجة والسرور على الزوار من مختلف الشرائح، وذلك في منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها أمانة حائل لوحات وعبارات وطنية تنسجم بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، وشكَّلت كل طائرة "درونز" نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، تلفت الجمهور بإضاءة أكثر وضوحًا وجمالًا.

