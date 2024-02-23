شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء.
ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء.
الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0للتفاصيل https://t.co/zg8uLFmouV #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ylRKouiRjR— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/zg8uLFmouV #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ylRKouiRjR