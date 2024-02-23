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طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء.

الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0

للتفاصيل https://t.co/zg8uLFmouV #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ylRKouiRjR— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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