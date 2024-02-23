حراك إعلامي في الرياض بأصداء عالمية

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الرياض - محمد الوسيري - حراك إعلامي واسع عاشت مدينة الرياض على وقعه على مدى ثلاثة أيام، في بدايات عام التحول في الإعلام بالمملكة كما أعلن معالي وزير الإعلام، من خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، والمعرض المصاحب؛ معرض مستقبل الإعلام، الذي كرس حضوره في نسخته الثالثة هذا العام كأكبر منصة تجمع الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين والأكاديميين في كافة الصناعات الإعلامية المحليين والدوليين، لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في المنطقة والعالم.

واستطاعت هذه التظاهرة الإعلامية الكبيرة أن ترسخ الرياض عاصمةً للإعلام العربي، من خلال تنظيم إبداعي واحترافي بمواصفات عالمية، وأصبحت خلال الفترة 19- 21 فبراير هي الحدث الأبرز عبر كافة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة، ومحط أنظار الجميع، مستفيدة من حضور أكثر من 20 ألف زائر من الإعلاميين وصناع ومسؤولي وسائل الإعلام محليًّا ودوليًّا، و80 جهة إعلامية، يمثلون 30 دولة، وتفاعلهم الملموس وردود الفعل الإيجابية من الصحفيين والإعلاميين وسائل الإعلام المشاركة والزائرة.

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حراك إعلامي في الرياض

وتحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل” أقام المنتدى ما يزيد على 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في الإعلام، قدمها نحو 150 متحدثًا من أبرز الخبراء، تناولت مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما تم استعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، وواقع الإعلام العربي، إلى جانب تقديم رؤية استشرافية حول حاضر القطاع الإعلامي في ظل التطور المتسارع في تقنيات وسائل الاتصال، وناقشوا مستقبل قطاع الإعلام في المملكة ودول العالم، والعديد من الموضوعات المتنوعة.

وحظي معرض مستقبل الإعلام “فومكس” الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وتم عرض أحدث الجوانب الفنية والتقنية والابتكارات في شتى مجالات الإعلام، إلى جانب إقامة أكثر من 20 جلسة ومحاضرة وورشة عمل متخصصة ونوعية، قدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين في مجالات الإعلام المتنوعة، وكذلك عقد مناظرات حوارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات والمؤسسات الإعلامية.

وتحت مظلة واحدة، جمع المعرض المختصين والمبدعين؛ لبحث وتبادل الأفكار والابتكارات والخبرات واستعراض تجارب النجاح المتعلقة بقطاع الإعلام، بما يسهم في تشكيل أحدث الاتجاهات في مجالات المحتوى الإعلامي، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث.

تكريم المبدعين والرواد

وتوجت هيئة الصحفيين السعوديين التي نظمت المنتدى بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، النجاح الكبير للمنتدى السعودي للإعلام 2024، مختتمة أعماله بتكريم المبدعين والرواد في مختلف المجالات الإعلامية بجائزة المنتدى؛ بما يعزز التنافسية بين الأفراد والمؤسسات، ويسهم في تطوير المجال الإعلامي، وتسويق التجارب السعودية الرائدة، إضافة إلى تقدير الشخصيات صاحبة البصمة في مسيرة الإعلام السعودي.

حزمة من النجاحات تحققت خلال أيام المنتدى، وضمن جميع فعالياته، والتي اكتملت بسلسلة المبادرات التي أطلقها المنتدى بالتعاون مع عدد من الشركاء؛ للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دوليًّا، وتفخر بها كل الأسرة الإعلامية في المملكة.