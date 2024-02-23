حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 29514 شهيداً

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي، إلى 29514 شهيداً، والجرحى إلى نحو 69616 جريحاً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 104 فلسطينيين استُشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأُصيب 160 بجروحٍ في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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