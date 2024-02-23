شكرا لقرائتكم الصحة توضح حقيقة فائدة عشبة المحلب للمصابين بالأنيميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الصحة، حقيقة فائدة عشبة المحلب أو “الكرز البري” للمصابين بالأنيميا.

وردّ حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة على سؤال بخصوص ذلك عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ذلك.

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الإصابة بالأنيميا

وتحدث الأنيميا عندما تقل خلايا الدم الحمراء، إما لأن الجسم لا ينتج ما يكفي منها، أو نتيجة نزيف، أو لنقص الحديد في الطعام، أو لأسباب صحية أخرى.

وقد يتسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات في استنزاف الحديد من الجسم أو إعاقة امتصاصه، كما أن الجسم نفسه لا يمتص أكثر من 20 بالمائة من الحديد الذي يأتي من مصادر حيوانية، بينما تقل النسبة إلى 5 بالمائة لدى البعض عند امتصاص الحديد النباتي.

أغذية غنية بالحديد

ويعتبر الجرجير والسبانخ والبروكلي والسلق والخضروات الورقية بشكل عام، والفلفل الأصفر والأخضر والأحمر، والفواكه الحمضية من الأطعمة الغنية بالحديد.

كما تعد الأطعمة الحيوانية من أفضل مصادر الحديد، مثل الكبدة، واللحوم الحمراء، والسمك والمأكولات البحرية، والدواجن، والبيض.

ويُنصح بتناول أطعمة غنية بفيتامين “سي”؛ لأنه يعزّز امتصاص الجسم للحديد، كما ينصح بتقليل شرب الشاي عقب تناول الطعام؛ لأنه يقلل من امتصاص المعدن.